Bedrohung mit Messern in Gemünden: Polizei sucht Zeugen
GEMÜNDEN A. MAIN – Nach einer gefährlichen Bedrohungssituation am Samstagnachmittag fahndet die Polizeiinspektion Gemünden nach zwei bislang unbekannten Tätern. Die Männer sollen einen 48-Jährigen nach einer vorausgegangenen Auseinandersetzung in einem Discounter mit Messern bedroht haben.
Der Vorfall nahm seinen Anfang gegen 13:20 Uhr in einem Geschäft in der Wernfelder Straße. Dort war es im Kassenbereich zu einem verbalen Streit zwischen einem Bekannten des 48-Jährigen und zwei Unbekannten gekommen. Als der 48-Jährige helfend einschritt, wurden die beiden Unbekannten aus dem Discounter verwiesen. Sie ließen es jedoch nicht dabei bewenden: Die Täter warteten vor dem Geschäft auf den Mann, beleidigten ihn und folgten ihm bis in die Sonnenstraße. Dort eskalierte die Situation, als die beiden Tatverdächtigen jeweils ein Messer zogen und den Geschädigten bedrohten. Erst nachdem das Opfer in Richtung seines Wohnanwesens flüchtete, ließen die Täter von ihm ab.
Täterbeschreibung
Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Männern, die wie folgt beschrieben werden:
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Person 1: Etwa 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Oberlippenbart, komplett schwarz gekleidet mit schwarzem Anglerhut.
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Person 2: Etwa 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurz geschnittene dunkelblonde Haare, bekleidet mit grauem Kapuzenpullover und blauer Baggy-Jeans.
Zeugen, die den Vorfall im Discounter oder in der Sonnenstraße beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gemünden am Main unter der Telefonnummer 09351/9741-0 zu melden.
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