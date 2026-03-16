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Bedrohung mit Schreckschusswaffe in Schweinfurt: Verwirrter Mann in psychiatrische Klinik eingewiesen

16. März 2026Letztes Update 16. März 2026
Bedrohung mit Schreckschusswaffe in Schweinfurt: Verwirrter Mann in psychiatrische Klinik eingewiesen
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Am Sonntagmittag hat ein 49-jähriger Mann im Bereich der Niederwerrner Straße Passanten belästigt und mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Dank des schnellen Eingreifens der Schweinfurter Polizei konnte der Tatverdächtige kurz nach dem Vorfall festgenommen werden.

Gegen 12:00 Uhr fühlte sich eine 34-jährige Frau von dem Mann verfolgt und bat einen Passanten an der Ecke zur Nikolaus-Hofmann-Straße um Hilfe. Als die beiden den Mann zur Rede stellten, zog der offensichtlich psychisch auffällige 49-Jährige eine Schreckschusswaffe und bedrohte den Helfer. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung flüchtete der Mann zunächst zu Fuß.

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Die alarmierten Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein und konnten den Tatverdächtigen in der Beethovenstraße lokalisieren. Die Festnahme erfolgte widerstandslos, wobei die mitgeführte Waffe sichergestellt wurde. Aufgrund seines verwirrten Zustands und des gezeigten Verhaltens wurde der Mann noch am selben Tag in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht.

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