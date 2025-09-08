Bedrohung mit Waffe am Bahnhof Bamberg
BAMBERG – Ein Mann hat am Sonntagmorgen Reisende am Bahnhof Bamberg mit einer Waffe bedroht und ist anschließend geflüchtet. Durch die schnelle Zusammenarbeit von Bundes- und Landespolizei konnte der Tatverdächtige in der Nähe des Bahnhofs festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten eine Gasdruckpistole und einen Atemalkoholwert von 2,8 Promille fest.
Die Bundespolizei in Bamberg erhielt die Mitteilung über den Vorfall. Demnach hatte der Mann einen Reisenden zunächst verbal belästigt. Als dieser ihn aufforderte, dies zu unterlassen, drohte der Tatverdächtige mit dem Einsatz einer Schusswaffe und deutete auf seinen Rucksack. Anschließend verließ er den Bahnhof.
In enger Abstimmung mit den Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Oberfranken konnte der Mann in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Sachen stellten die Polizisten die Gasdruckpistole sicher. Die zuständige Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete daraufhin eine Blutentnahme sowie die Fortdauer des polizeilichen Gewahrsams bis zum Montagmorgen an.
Gegen den bereits polizeibekannten Mann hat die Bundespolizeiinspektion Würzburg Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet.
