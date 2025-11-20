Befragung zum Thema „Selbstbestimmtes Leben im Alter“ startet in Kürze im Landkreis Schweinfurt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Landkreis Schweinfurt aktualisiert sein bestehendes seniorenpolitisches Gesamtkonzept, um älteren Menschen weiterhin ein gutes und selbstbestimmtes Leben in den Gemeinden zu ermöglichen.
Um die Bedarfe, Anliegen und Wünsche der Seniorinnen und Senioren gezielt berücksichtigen zu können, werden in Kürze insgesamt 5.000 Landkreisbürgerinnen und -bürger ab 60 Jahren per Post einen Fragebogen zugeschickt bekommen.
Landrat Florian Töpper appelliert an die Angeschriebenen: „Wir möchten, dass ältere Menschen weiterhin gut und selbstbestimmt im Landkreis Schweinfurt leben. Bitte nutzen Sie daher die Möglichkeit und nehmen Sie an der Befragung teil. Dadurch können wir künftige Angebote so planen, dass Sie davon profitieren.“
Die anonyme Befragung, die dem Datenschutz unterliegt, soll aufzeigen:
-
Wo es derzeit Probleme gibt.
-
Welche Wünsche und Bedürfnisse in den verschiedenen Altersgruppen bestehen.
-
Was sich die Menschen in den einzelnen Gemeinden wünschen.
Die aus den Antworten gewonnenen Informationen, insbesondere die regionalen und örtlichen Besonderheiten, fließen anschließend in das seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises ein.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!