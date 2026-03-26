Beginn der Frühlingszeit: Bad Kissingen blüht auf
BAD KISSINGEN – Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn verwandeln sich die Kuranlagen, Gärten und Parks in Bad Kissingen und Bad Bocklet in ein farbenfrohes Blütenmeer. Mit einer umfangreichen Frühjahrsbepflanzung, der Wiederinbetriebnahme beliebter Attraktionen und stimmungsvoller Osterdekoration bereitet sich das Bayerische Staatsbad auf die warme Jahreszeit vor.
Kurdirektor Sebastian Dresbach lädt Gäste und Einheimische ein, die Stadt als Ort für Auszeit und Entdeckungen zu erleben. Das Gärtner-Team der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH hat hierfür bereits seit Herbst vorgearbeitet: Insgesamt sorgen rund 19.000 Pflanzen sowie über 8.000 Blumenzwiebeln für ein langanhaltendes Farbspiel in den Kuranlagen.
Ein Meer aus Farben in den Parkanlagen
Besucher können sich auf vielfältige Farbkompositionen freuen:
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Kurgarten: Intensive Rottöne in den Mittelbeeten setzen markante Akzente.
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Schmuckhof: Pastellige Blüten in Gelb, Lila und Blau prägen das Bild.
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Rosengarten: Neben der Bepflanzung finden sich hier kreative Motive wie Regenbögen und Schmetterlinge.
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Bad Bocklet: Auch hier werden die Kuranlagen in den kommenden Tagen frühlingshaft gestaltet.
Attraktionen starten in die Saison
Mit den steigenden Temperaturen erwachen auch die technischen Highlights aus dem Winterschlaf:
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Multimedia-Brunnen: Die beliebten Musik-Wasser-Spiele finden täglich (9, 12, 15 und 18 Uhr) statt. Beim Max-Fest am 18. April wird der Brunnen offiziell in Betrieb genommen, inklusive abendlicher Beamer-Shows mit wechselnden Themen.
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Luitpoldpark & Klanggarten: Die mediterrane Kneipplandschaft und der Klanggarten mit verbesserter Akustik laden zur Erholung ein.
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Bismarckturm: Ab Gründonnerstag (2. April) ist der Turm wieder täglich von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.
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Heilwasser: Der Quellstein des Schönbornsprudels in Hausen ist ab den Ostertagen wieder zugänglich.
Ostern in Bad Kissingen: Dekoration und Musik
Rund um die Osterfeiertage sorgen Holzhasen, bunte Zweige und von Schulen gestaltete Ostereier für festliches Flair in der Wandelhalle und den Arkaden. Ein besonderes Fotomotiv mit großen Osterhasen erwartet Besucher an der Konzertmuschel.
Auch das musikalische Programm ist hochkarätig: Die Staatsbad Philharmonie Kissingen gibt am Ostersamstag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils um 10:30 Uhr und 15:30 Uhr Konzerte in der Wandelhalle (für Gast- und Premiumkarteninhaber kostenfrei). Am Ostersonntagabend findet zudem die Show „THE SOUND OF CLASSIC MOTOWN“ im Max-Littmann-Saal statt. Am Karfreitag entfallen die Konzerte aufgrund des stillen Feiertags.
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