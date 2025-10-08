Auto IU

Beginn der goldenen Jahreszeit durch Herbstbepflanzung in Bad Kissingen

8. Oktober 2025Letztes Update 8. Oktober 2025
Das Team der Gärtnerei sorgt in den Beeten für einen herbstlichen Look. Rund 9000 Pflanzen sowie 8700 Blumenzwiebeln werden eingepflanzt. - Foto: Nina Pereira Santo
BAD KISSINGENDer Herbst bringt eine besondere Atmosphäre in die Parks und Gärten Bad Kissingens, wenn sich die Blätter der Bäume verfärben und die Natur sich auf den Winter vorbereitet. Die Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH gestaltet die Beete mit einer farbenfrohen Blumenvielfalt, die nicht nur das aktuelle Ambiente einfängt, sondern auch den Grundstein für die kommende Frühjahrsbepflanzung legt.

Die aktuelle Herbstbepflanzung

Die Gärten präsentieren sich derzeit in warmen Farbtönen, die hauptsächlich durch folgende Pflanzen erzeugt werden:

  • Blumenvielfalt: Stiefmütterchen, Hornveilchen und Vergissmeinnicht.
  • Strukturpflanzen: Purpurglöckchen, Olivenkraut, Wolfsmilch, Silberblatt und Gräser.

Andreas Munack, Teamleiter Zierpflanzenbau, erklärt, dass bei der Auswahl der Pflanzen darauf geachtet wird, dass diese die kommenden Witterungsbedingungen bestmöglich überstehen können, um im Frühjahr eine Basis für die Blüte zu bilden.

Planung für das blühende Frühjahr

Die Herbstbepflanzung ist bereits eine Investition in das kommende Jahr. Das Team der Gärtnerei pflanzt dafür eine beeindruckende Anzahl an Blumen ein:

  • Rund 9.000 Pflanzen
  • Rund 8.700 Blumenzwiebeln

Besonders geeignet für eine bunte Frühjahrsidylle sind Narzissen und Tulpensorten. Es werden fünf verschiedene Narzissen- und fast 50 Tulpensorten so arrangiert, dass sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Blühzeitpunkte über einen langen Zeitraum ein vielfältiges Blütenmeer in den Parks und Gärten gewährleisten.

Parallel zur Herbstbepflanzung werden auch die Palmen aus den Außenanlagen in die Gewächshäuser der Gärtnerei zurückgebracht, wo sie vor der Kälte geschützt werden, um im nächsten Sommer erneut für ein mediterranes Flair in Bad Kissingen zu sorgen.

