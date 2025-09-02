Auto IU

Begrüßung der neuen Auszubildenden im Landratsamt Bad Kissingen

2. September 2025Letztes Update 2. September 2025
Die neuen Auszubildenden, die am 1. September am Landratsamt Bad Kissingen ihre Ausbildung begonnen haben, sind (1. Reihe, von links): Ausbildungsverantwortliche Simone Ruppert, Jannik Lins, Felicitas Kron, Irene Röll, Zoe Grom und Landrat Thomas Bold. 2. Reihe, von links: Nikolas Tiefenbach, Bastian Kresser, Isabel Schaupp, Lara Ebert und Hannah Kubo. Foto: Landkreis Bad Kissingen/Lena Metz
BAD KISSINGENNeun junge Menschen haben am 1. September ihre Ausbildung am Landratsamt Bad Kissingen begonnen. Landrat Thomas Bold hieß die neuen Auszubildenden herzlich willkommen und betonte, dass sie eine wichtige Weiche für ihre Zukunft gestellt hätten. Er wies darauf hin, dass der öffentliche Dienst auch in schwierigen Zeiten sichere Arbeitsplätze mit abwechslungsreichen Tätigkeiten biete.

Die Ausbildung wird die jungen Nachwuchskräfte vor einige Herausforderungen stellen, doch sie werden von Ausbildungsverantwortlichen und den einzelnen Sachbearbeitern unterstützt. Neben dem Besuch der Berufsschule und der Bayerischen Verwaltungsschule erhalten die Auszubildenden auch Einblicke in die vielfältigen Sachgebiete des Landratsamtes, die von der Kreiskasse bis zur Pressearbeit reichen. Der Landrat ermutigte die Auszubildenden, die kommenden Jahre zu nutzen, Erfahrungen zu sammeln und ihre Kolleginnen und Kollegen mit Fragen zu „löchern“.

Folgende Nachwuchskräfte starteten ihre Ausbildung:

  • Verwaltungsfachangestellte: Felicitas Kron, Zoe Grom, Nikolas Tiefenbach und Hannah Kubo
  • Verwaltungswirte: Lara Ebert, Jannik Lins, Isabel Schaupp und Irene Röll
  • Fachinformatiker: Bastian Kresser

