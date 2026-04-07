Beherztes Eingreifen: Mitglied der Sicherheitswacht stellt Ladendiebin in Hammelburg
HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN – Am Samstagabend hat ein aufmerksamer Mitarbeiter der Hammelburger Sicherheitswacht eine flüchtige Ladendiebin gestellt. Die 43-jährige Frau hatte zuvor versucht, diverse Waren aus einer Drogerie in der Friedhofstraße zu entwenden, konnte jedoch noch in unmittelbarer Nähe gestoppt werden.
Gegen 19:10 Uhr verließ die ungarische Staatsangehörige das Ladenlokal, wobei die elektronische Diebstahlsicherung Alarm schlug. Ein Mitglied der lokalen Sicherheitswacht, das sich zu diesem Zeitpunkt privat in der Nähe aufhielt, bemerkte die Situation sofort und nahm ohne Zögern die Verfolgung der Frau auf.
Diebesgut im Wert von über 100 Euro gesichert
Durch das schnelle Eingreifen des Zeugen konnte die Flucht erfolgreich unterbunden werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau verschiedene Spielwaren sowie Getränke entwendet hatte. Der Gesamtwert der Beute belief sich auf knapp 110 Euro.
Strafverfahren eingeleitet
Die herbeigerufene Polizei übernahm den Fall vor Ort. Die sichergestellten Waren wurden direkt an das betroffene Geschäft zurückgegeben. Die 43-jährige Tatverdächtige muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren wegen Ladendiebstahls verantworten.
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