Bei aller Kritik: Zahlreiche Optimierungen beim kontakt- und bargeldlosen Bezahlsystem SWeasy sorgen für mehr Komfort in den Bussen

SCHWEINFURT – Seit Anfang des Jahres ist das digitale Bezahlsystem SWeasy im Stadtbusverkehr im Einsatz. Nun haben die Stadtwerke Schweinfurt eine Reihe von Verbesserungen umgesetzt, um den Komfort für die Fahrgäste zu erhöhen. Im Fokus stehen dabei ein neuer Webshop zur Kartenaufladung sowie optimierte Terminals in den Bussen.

Einfaches Aufladen über den neuen Webshop

Der neue SWeasyCard-Webshop ist ab sofort unter der Adresse sweasy.stadtwerke-sw.de erreichbar. Dort können Fahrgäste ihre SWeasyCard bequem online mit Guthaben aufladen – besonders praktisch etwa für Eltern, die die Karten ihrer Kinder verwalten möchten. Es stehen Beträge von 15 €, 30 € und 50 € zur Auswahl. Die Zahlung ist derzeit per Visa oder Mastercard möglich, weitere Zahlungsoptionen sollen schrittweise folgen.

Bedienfreundlichere Terminals im Bus

Auch die Check-In- und Check-Out-Terminals in den Bussen wurden überarbeitet. Verbesserte Display-Lesbarkeit, ein vergrößerter Touchbereich und klare Rückmeldungen bei Fehlversuchen sollen die Nutzung erleichtern. Außerdem stellt sich das Terminal nach sieben Sekunden automatisch wieder auf die Vorauswahl „1 Erwachsener“ zurück – das reduziert Bedienfehler und beschleunigt den Einstieg.

Blick in die nahe Zukunft

Noch im Laufe des Sommers planen die Stadtwerke weitere Neuerungen. So soll die Apple-Express-Funktion den Check-In-Prozess für iPhone-Nutzer beschleunigen. Eine Anzeige des Restguthabens direkt am Terminal ist ebenfalls in Vorbereitung. Am Roßmarkt werden zudem bis Anfang August stationäre Geräte aufgestellt, mit denen sich Fahrgäste unabhängig vom Bus vor Fahrtantritt oder -ende ein- und auschecken können.

Mit diesen Maßnahmen setzen die Stadtwerke Schweinfurt ein klares Zeichen für eine moderne, digitale und nutzerfreundliche Mobilitätslösung in der Region. SWeasy soll den ÖPNV nicht nur einfacher, sondern auch effizienter gestalten.