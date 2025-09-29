Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus wird Schmuck entwendet – Kriminalpolizei ermittelt

MARKTBREIT, LKR. KITZINGEN – Am Sonntag ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Tat ereignete sich am Sonntag, zwischen 14:00 Uhr und 19.30 Uhr, in einem Einfamilienhaus in der Michelfelder Straße. Der Täter verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentüre Zugang zum Haus und entwendete diversen Schmuck und eine schwarze Sporttasche. Der genaue Wert der entwendeten Gegenstände ist derzeit nicht bezifferbar.

Die Ermittler gehen zum derzeitigen Ermittlungszeitpunkt von einem Täter aus und hoffen dabei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat zur relevanten Zeit etwas Verdächtiges im Bereich der Michelfelder Straße beobachtet, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise im Bereich der Michelfelder Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.