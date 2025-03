Bei einer Auseinandersetzung wird eine Person schwer verletzt

WÜRZBURG – Am Sonntagnachmittag kam es im Stadtteil Versbach zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Ein 32-Jähriger erlitt dabei schwere Verletzungen, zwei Tatverdächtige wurden noch vor Ort festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die Männer gegen 16:30 Uhr in der Straße „Steinlein“ aufeinander. Aus einer verbalen Streitigkeit entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein Baseballschläger und ein Tierabwehrspray zum Einsatz gekommen sein sollen. Der 32-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen, sein 39-jähriger Begleiter wurde leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Würzburger Polizei nahm zwei 27-jährige Tatverdächtige noch am Tatort vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle unter anderem wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags erließ. Beide befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.

Da die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat noch andauern, bittet die Kriminalpolizei um Hinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931 / 457-1731 zu melden.