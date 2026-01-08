Bei Familienstreit Polizeibeamte angegriffen – Zwei Beamte verletzt – Täter verbringt Nacht in Zelle

KITZINGEN – Bei der Schlichtung eines Familienstreits wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Der Angreifer wurde festgenommen und verbrachte den Rest der Nacht in Gewahrsam.

Beamte der Kitzinger Polizei wurden am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, zu einem Familienstreit in die Kanzler-Stürtzel-Straße gerufen. Als die Beamten die Wohnung betraten um den Streit zu schlichten, trafen sie auf einen 36-jährigen Deutschen. Dieser bedrohte die Beamten unvermittelt mit einer Schere. Nach Androhung von unmittelbarem Zwang ließ er die Schere fallen und fing an die Beamten mit einem Handy zu filmen. Als dieser dann festgenommen werden sollte, leistete er massiven Widerstand und wehrte sich mit aller Kraft.

Im Rahmen der Festnahme wurden zwei Beamte leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst fortführen. Der Angreifer musste sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg einer Blutentnahme unterziehen, da der Verdacht bestand, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Den Rest der Nacht verbrachte er in Gewahrsam, wodurch auch der zuvor gemeldete Streit geschlichtet war.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.