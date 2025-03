Bei körperlicher Auseinandersetzung wird eine 56-Jährige verletzt – Zeugen gesucht

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG – Am Samstagabend wurde eine Frau bei einer körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Obernburger Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Samstag, gegen 17:45 Uhr, wurde eine 56-Jährige in der Straße „Marktplatz“ körperlich angegangen. Ein bislang Unbekannter Mann hielt die Frau an dem Kragen ihrer Jacke fest, wodurch diese zu Boden fiel. Nach dem Sturz wurde die Frau noch wenige Meter an ihrem Kragen über den Boden gezogen. Hierbei verletzte sich die 56-Jährige leicht. Der Mann flüchtete anschließend in Richtung Schlemmergasse.

Die Obernburger Polizei hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Zwischen Ende 20 und Mitte 30 Jahre alt

Kurze Haare

Trug schwarze Adidas Schuhe mit weißen Streifen, hatte keine Socken an

Trug eine blaue Skinny-Jeans sowie dunkle Oberbekleidung

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg am Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.