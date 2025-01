Bei Kontrolle auf A3 Betäubungsmittel aufgefunden – Verdacht auf Handel

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG – Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach haben am Freitagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle rund vier Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die beiden Männer im Alter von 24 und 23 Jahren waren am Freitag auf der A3 in einem Pkw unterwegs, als Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach sie einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeugs fanden die Polizisten rund ein Kilogramm Marihuana und weitere rund drei Kilogramm Amphetamin.

Die Beamten der Autobahnpolizei nahmen die beiden Männer in der Folge vorläufig fest. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat im weiteren Verlauf die Ermittlungen übernommen, bei denen sich der Verdacht erhärtete, dass die Männer mit den Betäubungsmitteln Handel treiben.

Die Staatsanwaltschaft ordnete daher die Vorführung der Tatverdächtigen bei einem Ermittlungsrichter an. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Männer befinden sich inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.