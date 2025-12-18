Bei Kontrolle auf A3 im Landkreis Kitzingen kommen größere Menge Betäubungsmittel zu Tage – Zwei Tatverdächtige in U-Haft
KLEINLANGHEIM, LKR. KITZINGEN – Zivilbeamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried haben am Montag bei einer Kontrolle auf der A3 eine größere Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Die beiden Fahrzeuginsassen, ein 72-jähriger Mann und sein 50-jähriger Begleiter, wurden festgenommen und befinden sich mittlerweile auf Anordnung eines Ermittlungsrichters in Untersuchungshaft.
Gegen 13:10 Uhr beabsichtigten die Beamten, einen VW an der Raststätte Haidt Süd in Fahrtrichtung Nürnberg zu kontrollieren. Noch vor dem Anhalten warf einer der Insassen ein Päckchen aus der Beifahrertür in den angrenzenden Grünstreifen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pakets fanden die Polizisten Kokain im einstelligen Grammbereich sowie eine niedrige dreistellige Grammmenge Heroin.
Festnahme und weitere Ermittlungen
Die Beamten nahmen den 72-jährigen deutschen Fahrer und seinen 50-jährigen Beifahrer mit russischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die weiteren Ermittlungen übernommen, um die Hintergründe des Drogenbesitzes und mögliche Handelswege aufzuklären.
Untersuchungshaftbefehl erlassen
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Männer Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Beschuldigten wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten überstellt.
