Bei Küchenbrand wird eine Person schwer verletzt

MAROLDSWEISACH, LKR. HASSBERGE – Am Sonntagnachmittag geriet eine Küche in einem Mehrfamilienhaus im Thüringer Ring aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Eine Person wurde schwer verletzt, und es entstand erheblicher Sachschaden.

Einsatz der Rettungskräfte

Gegen 16:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Bei ihrem Eintreffen war eine starke Rauchentwicklung sichtbar, und es wurde festgestellt, dass die Küche einer Wohnung in Flammen stand. Die Feuerwehren aus der Region konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen.

Verletzte und Evakuierung

Die Bewohner des Hauses wurden umgehend evakuiert und vom Rettungsdienst untersucht. Eine Frau erlitt Verbrennungen sowie eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Hausbewohner blieben glücklicherweise unverletzt.

Sachschaden und Ermittlungen

Die ersten Schätzungen belaufen sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die weiterhin unklar ist.