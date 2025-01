Bei PKW-Brand wird auch ein zweites Fahrzeug erfasst

KLEINWALLSTADT – LKR. MILTENBERG. Am Samstagmorgen geriet ein geparkter Opel Astra im Wendelinusweg in Brand. Die Flammen griffen auch auf einen davor abgestellten Ford Mondeo über und beschädigten diesen am Heck. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Gegen 02:20 Uhr alarmierten Anwohner die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst. Beim Eintreffen der Polizei stand der Opel insbesondere im Bereich des Motors bereits in Flammen. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren konnten den Brand zügig löschen, dennoch wurde der Opel vollständig zerstört und musste abgeschleppt werden.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-1733 zu melden.