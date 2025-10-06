Auto IU

Bei Regen in Rechtskurve von Fahrbahn abgekommen

NEUHÜTTENAm Sonntagnachmittag ist ein 22-jähriger PKW-Fahrer auf der Staatsstraße 2317 zwischen Neuhütten und Partenstein verunfallt.

Der Fahrer geriet bei regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern, prallte gegen die Böschung und blieb anschließend mit seinem Wagen auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der junge Mann konnte sich leicht verletzt selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Der Unfall ereignete sich gegen 13:13 Uhr. Der PKW kam auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Straße ab, geriet in die Böschung und wurde von dort auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.

Zur Dauer der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2317 für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

