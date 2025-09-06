Auto IU
Bei regennasser Straße von Fahrbahn abgekommen
LOHR – STEINFELD – Ein Autofahrer hat am Freitagmorgen auf der Staatsstraße 2437 zwischen Hausen und Lohr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Pkw kam von der regennassen Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Bei dem Unfall entstand ein hoher Sachschaden, Verletzte gab es glücklicherweise nicht.
Der Vorfall ereignete sich gegen 8:00 Uhr. Der Fahrer war auf der Staatsstraße von Hausen in Richtung Lohr unterwegs, als er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle verlor. Das Fahrzeug drehte sich und kam rückwärts im Straßengraben zum Stehen. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.
