Bei Rollerdiebstahl gab es aufmerksamen Zeugen – Polizei überführt zwei Tatverdächtige

BAD KISSINGEN, OT REITERSWIESEN, LKR. BAD KISSINGEN – Wie bereits am 14. August berichtet, wurde aus der Flurstraße ein brauner Motorroller gestohlen. Die zunächst unbekannten Männer konnten nun nach einem Zeugenhinweis durch die Polizei Bad Kissingen ermittelt werden.

Diebstahl des Motorrollers

Zum Ermittlungsstand am 14. August haben zwei zunächst unbekannte Männer den Roller aus einem Innenhof in der Flurstraße über die Burgstraße, Höhenstraße, Kissinger Straße, Gößleswiesen in die Kiefernstraße geschoben. Polizeibeamte konnten den Roller schnell auffinden, die Täter waren jedoch zunächst flüchtig. Der Beuteschaden belief sich hierbei auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Weiterer Rollerdiebstahl und Zeugenhinweis führt zu den Tatverdächtigen

Ein weiterer Diebstahl eines Kleinkraftrades ereignete sich am Mittwoch auf Donnerstag in der Nähe eines Autohauses am Breiten Rasen. Ein Freund des Eigentümers konnte zwei Männer dabei beobachten wie diese wenig später mit genau dem gestohlenen Kleinkraftrad unterwegs waren. Durch die hinzugerufene Polizei Bad Kissingen wurden die Tatverdächtigen im Alter von 15 Jahren auf die Dienststelle verbracht.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls eines Kraftrades.