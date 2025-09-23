Bei Spurwechsel Pkw übersehen – Schwerer Unfall auf A3 – Mehrere Gaffer erwartet Anzeige

WACHENROTH, LRK. ERLANGEN-HÖCHSTADT – Ein Spurwechsel auf der A3 führte am Dienstmorgen zu einem folgeschweren Verkehrsunfall, welcher zu einer Vollsperrung in Fahrtrichtung Nürnberg führte. Ein Lkw kippte um und blockierte mehrere Fahrspuren.

Gegen 09:30 Uhr erreichten die Polizei mehrere Notrufe über einen Verkehrsunfall auf der A3 bei Wachenroth. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wechselte ein Pkw-Fahrer auf die linke Fahrspur um einen Sattelzug zu überholen. Hierbei übersah er einen von hinten kommenden Ferrari. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Einer der beiden Pkw wurde gegen einen Lkw geschleudert. Dieser verlor die Kontrolle und kippte auf die rechte Seite.

Durch den Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt, drei davon kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Durch die anfahrenden Rettungskräfte wurde mitgeteilt, dass im Rückstau teils keine Rettungsgasse gebildet wurde. Hierdurch verzögerte sich die Ankunft der Rettungswägen.

Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten rund 65 Gaffer festgestellt werden, die die Unfallstelle mit ihrem Handy filmten. Die Betroffenen erwarten nun Anzeigen mit empfindlichen Geldbußen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur genauen Schadenshöhe vor Ort übernommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen ist die A3 derzeit vollgesperrt. Die Bergungsmaßnahmen werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.