Bei Streit in Wohnung wird eine Frau verletzt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Am Donnerstagvormittag ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen. Dabei wurde die 34-Jährige leicht verletzt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Mitteilung über Auseinandersetzung – Verletzte Frau angetroffen

Um 11:05 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Hefner-Alteneck-Straße ein. In der Folge fuhren mehrere Streifenbesatzungen der Aschaffenburger Polizei an den Ort des Geschehens. Vor Ort trafen die Beamten auf eine 34-jährige Deutsche, die mit Verletzungen an der Hand sowie im Bauchbereich durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Frau wird dort stationär betreut und befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

Vor dem Anwesen konnte der mutmaßliche Tatverdächtige, ein 35 Jahre alter Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit, angetroffen werden. Ersten Erkenntnissen nach ist er für die Tat verantwortlich, weshalb er vorläufig festgenommen wurde.

Streit zwischen dem Pärchen

Dem aktuellen Sachstand nach gerieten die beiden Lebensabschnittsgefährten in eine verbale Auseinandersetzung in deren Verlauf der Mann der 34-Jährigen mehrere Schnittverletzungen zufügte. Durch laute Hilferufe eines der anwesenden Kinder wurden Nachbarn auf das Geschehen aufmerksam und verständigten die Polizei. Die Hintergründe der Auseinandersetzung, wie auch die genauen Geschehensabläufe sind Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Richterliche Vorführung – Untersuchungshaftbefehl erlassen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der 35-jährige Mann am Freitagmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann, der sich nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.