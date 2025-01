Bei Verkehrskontrolle Betäubungsmittel aufgefunden – 57-Jähriger in Haft

ASCHAFFENBURG – Die Kontrolle eines Audi am Mittwochnachmittag brachte eine nicht geringe Menge an verschiedenen Betäubungsmitteln zum Vorschein. Der 57-jährige Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Mann sitzt nun in Haft.

Der 57-Jährige war am Mittwoch, gegen 14:00 Uhr, im Bereich der Holsteiner Straße unterwegs und wurde durch eine Streife der Zentralen Einsatzdienste der Aschaffenburger Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle konnte im Pkw eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel – Kokain, Crack und Crystal – aufgefunden werden. Der Fahrer wurde noch vor Ort durch die Beamten vorläufig festgenommen. Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeuges konnte zudem griffbereit ein Pfefferspray aufgefunden werden. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung verlief negativ.

Gegen den Tatverdächtigen besteht bereits seit September 2024 ein außer Vollzug gesetzter Haftbefehl wegen eines Betäubungsmitteldeliktes. Er verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizei und wurde am Donnerstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Diese ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführen einer Waffe die Untersuchungshaft gegen den 57-Jährigen an. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.