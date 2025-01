Bei Volkach in den Main gefahren – Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss

VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Am Freitag, den 24.01.2025, gegen 17:50 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Kitzingen die Meldung ein, dass ein Pkw im Volkacher Ortsteil Fahr in den Main gefahren sei. Der Vorfall ereignete sich an der Zufahrt zur Fährstelle, an der eine angetriebene Seilfähre von einem Fährmann betrieben wird.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Fähre auf der gegenüberliegenden Eisenheimer Mainseite angelegt. Das Fahrzeug versank innerhalb kürzester Zeit vollständig im Wasser. Der 47-jährige Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Pkw befreien und ans Ufer schwimmen, wo ihn der Rettungsdienst medizinisch erstversorgte. Dennoch wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Kitzingen gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde ein starker Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,10 Promille. Auf dem Weg ins Krankenhaus zeigte sich der Mann aggressiv und beschädigte den Rettungswagen.

Die Feuerwehren Fahr und Volkach, die Wasserwacht Kitzingen sowie das Technische Hilfswerk unterstützten bei der Bergung des Fahrzeugs. Der Pkw wurde schließlich geborgen und bei einem Abschleppdienst abgestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung. Der Führerschein des Mannes wurde noch vor Ort sichergestellt, und eine Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.