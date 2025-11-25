Bei Weihnachtsbestellungen im Ausland aufpassen: Steuern und Zölle können folgen
SCHWEINFURT – Die Zollverwaltung weist angesichts des beginnenden vorweihnachtlichen Online-Shoppings darauf hin, dass Käufer bei Bestellungen aus dem Ausland nicht nur die Lieferzeiten, sondern auch zoll- und steuerrechtliche Bestimmungen beachten müssen.
Benedikt Danz, Sprecher des Hauptzollamts Schweinfurt, empfiehlt, sich vor dem Einkauf im Ausland auf der Webseite des Zolls zu informieren, um unerwartet hohe Kosten zu vermeiden.
Was gilt bei Paketen aus Nicht-EU-Staaten?
|Warenwert
|Zollabgabe
|Einfuhrumsatzsteuer (EUSt)
|Verbrauchsteuern
|Bis 150 Euro
|Fällt keine an.
|19 % (oder 7 % bei bestimmten Waren) sind zu zahlen.
|Fallen bei alkoholischen Getränken, sonstigen alkoholhaltigen Waren oder Kaffee an.
|Über 150 Euro
|Ein warenabhängiger Zoll fällt an.
|19 % (oder 7 %) sind zu zahlen.
|Fallen bei alkoholischen Getränken, sonstigen alkoholhaltigen Waren oder Kaffee an.
|Geschenke (Privat an Privat, unentgeltlich)
|Bis zu einem Wert von 45 Euro abgabenfrei. Mengenbeschränkungen für verbrauchsteuerpflichtige Waren sind zu beachten (z.B. 50 Zigaretten, 1 Liter Spirituose).
Was gilt bei Paketen aus dem EU-Inland?
Sendungen innerhalb der EU können grundsätzlich ohne Zollformalitäten abgewickelt werden.
Ausnahme: Bei Paketen mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren (wie alkoholischen Getränken oder Kaffee) muss die entsprechende Verbrauchsteuer entrichtet werden. Dies gilt auch für Geschenksendungen von privat an privat.
Warnhinweise: Fälschungen, Produktsicherheit und Tabakwaren
Fälschungen: Gefälschte Markenprodukte werden vom Zoll grundsätzlich beschlagnahmt, was zum Verlust des Kaufpreises und zivilrechtlichen Ansprüchen des Rechteinhabers führen kann.
Produktsicherheit: Beim Kauf von Spielzeug, Elektronik oder Medizinprodukten ist auf die korrekte Kennzeichnung (z.B. CE-Kennzeichen) zu achten. Fehlen Kennzeichnungen oder werden EU-Standards nicht erfüllt, kann die Ware zurückgewiesen oder vernichtet werden.
Tabakwaren: Paketsendungen nach Deutschland mit Tabakwaren oder deren Substituten (z.B. Liquids für E-Zigaretten) ohne gültige deutsche Steuerzeichen sind verboten und werden durch den Zoll beschlagnahmt.
Verbraucher sollten auf unrealistisch günstige Angebote achten und nur bei seriösen Anbietern bestellen.
Verlässliche Informationen zu den Einfuhrbestimmungen sind auf der Webseite des Zolls zu finden: www.zoll.de.
