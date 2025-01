Bei zwei Verkehrsunfällen war reichlich Alkohol im Spiel – Polizei ermittelt gegen Fahrzeugführerinnen

UNTERPLEICHFELD UND UETTINGEN, LKR. WÜRZBURG – Am Silvesterabend kam es im Dienstbereich der Polizeiinspektion Würzburg-Land zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die Unfallbeteiligten erheblich unter Alkoholeinfluss standen. Zwei Frauen im Alter von 54 und 47 Jahren stehen nun unter anderem im Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 18:00 Uhr in Unterpleichfeld. Eine 54-jährige Fahrerin missachtete an der Einmündung der Straße Am Wasserturm zur Burggrumbacher Straße die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro, und die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde sie von der Polizei einem Familienmitglied übergeben.

Etwa eine Stunde später, gegen 19:00 Uhr, kam es in Uettingen zu einem weiteren Unfall. Eine 47-Jährige kollidierte beim Abbiegen von der Obertorstraße in die Würzburger Straße mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug. Nach dem Unfall entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch später an ihrer Wohnadresse angetroffen werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt, und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

In beiden Fällen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie anderer Delikte ermittelt. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang die dringende Notwendigkeit, sich nicht alkoholisiert hinters Steuer zu setzen, um derartige Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.