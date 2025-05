Beide Füße überrollt

RETZBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters Am Güßgraben in Retzbach ein Verkehrsunfall, bei dem eine 66-jährige Fußgängerin von einem 63-jährigen Autofahrer angefahren und teilweise überrollt wurde.

Nachdem der Autofahrer beim Ausparken die Fußgängerin erfasste, stürzte diese zu Boden und ihre beiden Füße wurden überrollt. Die Verletzte wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass ihre Verletzungen nicht so schwerwiegend waren, wie zunächst befürchtet.