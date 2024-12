Beim Rangieren hat‘s leider gekracht

BAD BRÜCKENAU – In der Fuldaer Straße ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden entstand. Ein Lkw-Fahrer, der aus Richtung Volkers kam und durch Bad Brückenau fahren wollte, geriet in der Linkskurve auf Höhe des Friedhofs in eine enge Situation, da ihm ein anderer Lkw entgegenkam.

Um Platz zu schaffen, stoppte der Fahrer und begann rückwärts zu rangieren. Dabei übersah er jedoch, dass sich hinter seinem Fahrzeug ein Pkw befand. Der Lkw fuhr auf den Pkw auf, wodurch ein mittlerer vierstelliger Sachschaden entstand. Glücklicherweise blieben sowohl der Lkw-Fahrer als auch die Fahrerin des Pkw unverletzt. Die Polizeiinspektion Bad Brückenau nahm den Unfall vor Ort auf und schätzte den Schaden.