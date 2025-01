Beim Überholvorgang verunglückt – Polizei ermittelt zum Unfallhergang

MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Mittwochnachmittag kam auf einer Landstraße zu einem schweren Unfall. Bei dem Versuch mehrere Fahrzeuge zu überholen prallte ein Pkw in das Heck eines vorausfahrenden Lastwagens. Trotz Totalschaden wurde der Pkw-Fahrer nur leicht verletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Am Mittwoch, gegen 15:40 Uhr, fuhren mehrere Fahrzeuge auf der Staatsstraße 2292 von Frickenhausen nach Mellrichstadt. Der 54-jährige Fahrer eines BMW setzte zum Überholen an und wollte in einem Zug an einem Pkw und dem vorausfahrenden Lkw vorbeiziehen. Doch der Lastwagen blinkte nach links, wurde langsamer und bog in einen Feldweg ein. Der BMW-Fahrer erkannte das zu spät und prallte in voller Fahrt gegen das Heck des Lkw. Die Front des BMW wurde durch den Aufprall massiv deformiert und das Fahrzeug kam abrupt zum Stehen.

Der Fahrer des BMW trug, trotz der schwere des Unfalls, nur leichte Blessuren davon. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Schaden an seinem Fahrzeug liegt im fünfstelligen Bereich. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt und auch sein Sachschaden hält sich in Grenzen.

Die Freiwillige Feuerwehr Frickenhausen war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und sorgten dafür, dass die Strecke wieder befahrbar wurde. Die Mellrichstädter Polizei hat vor Ort Zeugen vernommen, Spuren gesichert und ermittelt nun zum Unfallhergang.