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Beim Wichsen im Auto erwischt: Strafverfahren gegen 64-Jährigen

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026
Beim Wichsen im Auto erwischt: Strafverfahren gegen 64-Jährigen
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG / VERSBACH – Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstagmorgen in Würzburg-Versbach die Polizei auf die Spur eines Exhibitionisten gebracht. Ein 64-jähriger Mann hatte sich in seinem Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz selbst befriedigt. Die Polizei konnte den Mann noch am Tatort stellen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 09:25 Uhr auf dem Parkplatz der örtlichen Sporthalle in der Versbacher Straße.

Zeuge bemerkt Vorfall im Transporter

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Ein Passant wurde auf den verdächtigen Kleintransporter aufmerksam, der auf dem Hallenparkplatz abgestellt war. Beim Blick in das Fahrzeug beobachtete er den Fahrer dabei, wie dieser bei geöffneter Sicht an seinem Glied manipulierte. Der Zeuge reagierte goldrichtig und verständigte umgehend die Einsatzzentrale der Polizei.

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Platzverweis und Strafverfahren

Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung traf kurz darauf an der Sporthalle ein und konnte den 64-jährigen Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit noch auf dem Fahrersitz dingfest machen. Die Beamten erteilten dem Mann nach der Personalienfeststellung einen unmissverständlichen Platzverweis, dem er umgehend nachkam.

Die Aktion hat für den Mann nun spürbare juristische Konsequenzen: Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

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