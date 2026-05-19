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Beinahe-Crash wegen rücksichtslosem Überholen: Polizei Haßfurt sucht wichtigen Gegenverkehr-Zeugen

19. Mai 2026Letztes Update 19. Mai 2026
Beinahe-Crash wegen rücksichtslosem Überholen: Polizei Haßfurt sucht wichtigen Gegenverkehr-Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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HAßFURT – Ein extrem leichtsinniges Überholmanöver auf der Kreisstraße HAS 5 hat am Donnerstagabend beinahe zu einem schweren Frontalzusammenstoß geführt. Nur dank der geistesgegenwärtigen Vollbremsung einer 32-jährigen Autofahrerin wurde Schlimmeres verhindert. Die Polizei Haßfurt ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht nun vor allem den Fahrer des Autos, das im Gegenverkehr unterwegs war.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr auf der Strecke zwischen Uchenhofen und Mechenried.

Vollbremsung verhindert Frontalkollision

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Ein bislang unbekannter Autofahrer war auf der Kreisstraße unterwegs und setzte trotz der unübersichtlichen Situation und herannahenden Gegenverkehrs zum Überholen an. Eine 32-jährige deutsche Autofahrerin, die gerade von dem Unbekannten überholt wurde, erkannte die lebensgefährliche Situation sofort.

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Um dem rücksichtslosen Drängler das schnelle Einscheren zu ermöglichen und eine unausweichliche Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, leitete die Frau eine sofortige Vollbremsung ein. Nur durch diese Reaktion ging der Vorfall glücklicherweise ohne Verletzte oder Blechschäden aus. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend einfach fort.

Polizei sucht entgegenkommenden Fahrer als Hauptzeugen

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Rekonstruktion des Vorfalls und das eingeleitete Strafverfahren wird insbesondere der Fahrer (oder die Fahrerin) des Autos gesucht, das dem Überholenden entgegenkam und ebenfalls gefährdet wurde. Dieser Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Auto oder dessen Kennzeichen machen können, werden dringend gebeten, sich zu melden.

  • Hinweise an: Polizeiinspektion Haßfurt

  • Telefon: 09521/927-0

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