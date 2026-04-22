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Beinahe-Kollision bei Kleinrinderfeld: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Fahrmanöver

22. April 2026Letztes Update 22. April 2026
Beinahe-Kollision bei Kleinrinderfeld: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Fahrmanöver
Symbolfoto: 2fly4
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KLEINRINDERFELD, LKR. WÜRZBURG – Ein gefährlicher Vorfall im Straßenverkehr ereignete sich am Dienstagabend auf der Staatsstraße zwischen Kist und Kleinrinderfeld. Ein Motorradfahrer musste einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei prüft nun, ob ein persönlicher Konflikt hinter dem Vorfall steckt.

Gegen 19:25 Uhr war der Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2296 in Richtung Kleinrinderfeld unterwegs. Im Bereich Limbachshof kam ihm ein BMW entgegen, der laut Zeugenaussagen so weit auf die linke Fahrbahnseite geriet, dass der Biker zu einer Notbremsung und einem Ausweichmanöver gezwungen wurde. Er konnte die Kollision nur durch das Ausweichen in eine Bushaltestellenbucht verhindern.

Ermittlungen wegen Nötigung und Gefährdung

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Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte der Hintergrund des riskanten Fahrmanövers in einer persönlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten liegen.

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Die Polizei Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fokus liegt dabei unter anderem auf dem Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Nötigung. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrverhalten des BMW-Fahrers machen können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise werden unter der folgenden Telefonnummer entgegengenommen:

  • Polizei Würzburg-Land: 0931 457-1630

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