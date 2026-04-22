Beinahe-Kollision bei Kleinrinderfeld: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Fahrmanöver
KLEINRINDERFELD, LKR. WÜRZBURG – Ein gefährlicher Vorfall im Straßenverkehr ereignete sich am Dienstagabend auf der Staatsstraße zwischen Kist und Kleinrinderfeld. Ein Motorradfahrer musste einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei prüft nun, ob ein persönlicher Konflikt hinter dem Vorfall steckt.
Gegen 19:25 Uhr war der Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2296 in Richtung Kleinrinderfeld unterwegs. Im Bereich Limbachshof kam ihm ein BMW entgegen, der laut Zeugenaussagen so weit auf die linke Fahrbahnseite geriet, dass der Biker zu einer Notbremsung und einem Ausweichmanöver gezwungen wurde. Er konnte die Kollision nur durch das Ausweichen in eine Bushaltestellenbucht verhindern.
Ermittlungen wegen Nötigung und Gefährdung
Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte der Hintergrund des riskanten Fahrmanövers in einer persönlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten liegen.
Die Polizei Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fokus liegt dabei unter anderem auf dem Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Nötigung. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrverhalten des BMW-Fahrers machen können, werden gebeten, sich zu melden.
Hinweise werden unter der folgenden Telefonnummer entgegengenommen:
-
Polizei Würzburg-Land: 0931 457-1630
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!