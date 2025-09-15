Beleidigung, Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen in Würzburg
WÜRZBURG – Am frühen Samstagmorgen kam es in einem Zug der Linie RB 53 zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 34-jähriger Mann Mitarbeiter der Bahn sowie Reisende angriff. Er wurde am Bahnhof Seligenstadt von der Bundespolizei festgenommen, nachdem couragierte Fahrgäste ihn festhalten konnten.
Der Vorfall begann, als der algerische Staatsangehörige bei einer Fahrscheinkontrolle keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte und aufgefordert wurde, den Zug zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach und schloss sich stattdessen auf der Zugtoilette ein. Nachdem Bahnmitarbeiter die Tür öffneten, bespuckte der Mann die Zugbegleiterin, bevor er sich erneut einschloss.
Mit Unterstützung weiterer Reisender gelang es schließlich, den Mann aus der Toilette zu holen und des Zuges zu verweisen. Der Tatverdächtige stieg jedoch an anderer Stelle wieder ein, begann weitere Fahrgäste zu beleidigen und attackierte schließlich zwei Reisende körperlich, indem er sie trat, schlug und ebenfalls bespuckte. Erst durch das beherzte Eingreifen anderer Anwesender konnte der aggressive Mann bis zur Übergabe an die Bundespolizei festgehalten werden.
Zwei der einschreitenden Reisenden wurden bei ihrem Eingreifen leicht verletzt, einer begab sich in ärztliche Behandlung. Auch der Aggressor erlitt leichte Verletzungen, die eine ärztliche Versorgung im Krankenhaus notwendig machten. Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen gegen den Mann eingeleitet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!