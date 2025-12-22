Beleidigungen und Handgreiflichkeiten in Linienbus – Aschaffenburger Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – In der Nacht zum Samstag ist es in einem Linienbus zu einer Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen gekommen. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Streitigkeit im Schienenersatzverkehr

Der ersten Mitteilung nach kam es am Samstag, gegen 00:25 Uhr, in dem Linienbus in der Südbahnhofstraße zu einer handfesten Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Beim Eintreffen der Streifen der Aschaffenburger Polizei konnten die mutmaßlichen Beteiligten allesamt angetroffen werden. Nach einer ersten Befragung der Personen vor Ort stellten sich zwei Deutsche im Alter von 16 und 19 Jahren als mögliche Tatverdächtige heraus.

Sachverhalt noch unklar – Zeugen gesucht

Nach ersten Erkenntnissen kam es durch die beiden Tatverdächtigen zu Beleidigungen gegen eine Personengruppe und im weiteren Verlauf zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten gegen eine zweite Gruppe. Eine 17-jährige Jugendliche wurde hierbei leicht verletzt.

Die genauen Hintergründe und auch der Tatablauf konnten vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Dies ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei, die insbesondere auch auf Hinweise von Zeugen hoffen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.