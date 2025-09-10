Belohnung für fleißige Entdeckerinnen und Entdecker im Landkreis Haßberge
LANDKREIS HASSBERGE – Die dritten und vierten Klassen der Grundschule Theres haben sich im vergangenen Schuljahr auf eine große Entdeckertour durch den Landkreis Haßberge begeben und die Aufgaben aus dem interaktiven Landkreisbuch fleißig gelöst. Für ihren Eifer wurden die jungen Entdecker kurz vor den Sommerferien belohnt, denn Regionalmanagerin Sonja Gerstenkorn überbrachte persönlich kleine Geschenke.
Die Schülerinnen und Schüler der Außenstelle Dampfach freuten sich über Wildbienenhotels mit Landkreis-Prägung und bunte Blumenkugeln für Balkon und Garten. Die Abenteuerlust der Kinder ist nach der erfolgreichen Tour noch lange nicht gestillt, da bereits die nächsten Erkundungstouren geplant sind.
Seit 2024 bietet das Regionalmanagement mit dem interaktiven Landkreisbuch allen jungen Entdeckerinnen und Entdeckern die Möglichkeit, auf große Tour durch die Region zu gehen. Gemeinsam mit den beiden Protagonisten Leni und Jonas können in jeder der 26 Kommunen Themen aus den Bereichen „Leben heute“, „Tiere“, „Leben in früheren Zeiten“, „Bauwerke“ und „Wald und Natur“ erkundet werden. Wer zehn Lösungen per E-Mail an leniundjonas@hassberge.de einreicht, wird mit einem kleinen Geschenk belohnt.
Aufgrund der großen Beliebtheit war die Erstauflage des Landkreisbuchs bereits vergriffen. Inzwischen ist eine neue Auflage vorrätig und wird an die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler verteilt. Zudem kann das Landkreisbuch weiterhin kostenfrei beim Regionalmanagement bestellt werden (E-Mail: regionalmanagement@hassberge.de; Telefon 09521/27650).
