Belüftungsanlagenbrand in Fabrikgebäude in Kitzingen
KITZINGEN – In der Nacht zum Samstag ist auf dem Dach einer Fabrik ein Brand ausgebrochen. Die örtliche Feuerwehr war umgehend vor Ort und hatte das Feuer schnell gelöscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Dem Sachstand nach ist das Feuer gegen 02:00 Uhr in der Firma „An der Jungfernmühle“ ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten Flammen auf dem Dach des Gebäudes festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte diese schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in der Belüftungsanlage der Firma ausgebrochen. Der genaue Sachschaden kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Die weiteren Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Kitzinger Polizei aufgenommen und werden in der Folge durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt.
