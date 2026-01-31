Belüftungsanlagenbrand in Fabrikgebäude in Kitzingen

KITZINGEN – In der Nacht zum Samstag ist auf dem Dach einer Fabrik ein Brand ausgebrochen. Die örtliche Feuerwehr war umgehend vor Ort und hatte das Feuer schnell gelöscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Dem Sachstand nach ist das Feuer gegen 02:00 Uhr in der Firma „An der Jungfernmühle“ ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten Flammen auf dem Dach des Gebäudes festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte diese schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in der Belüftungsanlage der Firma ausgebrochen. Der genaue Sachschaden kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Kitzinger Polizei aufgenommen und werden in der Folge durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt.

Das könnte Dich auch interessieren: Mepal Müslibecher to go: Dein perfekter Begleiter für ein frisches Frühstück Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe