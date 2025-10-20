Benefiz-Aktion ZONTA Adventskalender: Verkauf startet Ende Oktober
SCHWEINFURT – Der ZONTA Adventskalender des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt erscheint in seiner 9. Auflage und ist ab Ende Oktober erhältlich. Für 7,50 Euro pro Stück dient der Kalender als Los, mit dem über 500 Sachpreise und Gutscheine im Gesamtwert von etwa 18.000 Euro gewonnen werden können. Der gesamte Verkaufserlös der 2.000 Kalender geht an gemeinnützige soziale Projekte in der Region, wie die Psychosoziale Krebsberatungsstelle der Bayerischen Krebsgesellschaft in Schweinfurt, sowie an internationale Zonta-Projekte.
Verkauf und Gewinnspiel
Der Verkauf startet Ende Oktober und endet am 25. November 2025. Da der Kalender erfahrungsgemäß schnell vergriffen ist, sollten Interessierte schnell sein.
- Preis: 7,50 Euro pro Kalender.
- Gewinne: Highlights sind unter anderem eine Jahresmitgliedschaft in einem Fitness-Studio, ein Kurs in der DDC-Factory und eine Ballonfahrt.
- Verkaufsstellen in Schweinfurt: Sparkasse Schweinfurt-Haßberge (Rossmarkt), Papier Schmitt (Rossmarkt), Sauer Raumtex (Rosengasse) und Friseursalon von den Hoff im Leopoldina Krankenhaus.
- Verkaufsstellen in Bad Kissingen: Buchhandlung Schöningh und Modehaus Ludewig (beide Brunnengasse).
Jeder Kalender ist ein Los, dessen fortlaufende Nummer auf der Rückseite die Losnummer darstellt. Die Gewinn-Nummern werden ab dem 1. Dezember täglich unter notarieller Aufsicht gezogen und auf www.zonta-kg-sw.de sowie bei der Firma Sauer Raumtex, Rosengasse, veröffentlicht. Gewinne können bis zum 31. März 2026 bei Sauer Raumtex gegen Vorlage des Kalenders bzw. der abgetrennten Gewinn-Nummer abgeholt werden.
Über Zonta International
Zonta International ist ein weltweites, überkonfessionelles und überparteiliches Netzwerk engagierter Frauen, das sich für die Verbesserung der Stellung der Frau in rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und beruflichen Belangen einsetzt. Der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt wurde 1958 gegründet und zählt derzeit 35 ehrenamtlich arbeitende Mitglieder. Da alle Mitglieder ehrenamtlich tätig sind, gehen 100 Prozent der Einnahmen aus Benefizprojekten wie dem Adventskalender an lokale und internationale Projekte.
