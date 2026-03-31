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Benefizkonzert: Bläserphilharmonie Werneck trifft Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026
Benefizkonzert: Bläserphilharmonie Werneck trifft Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr
Foto: Leonie Kuhn
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WAIGOLSHAUSEN – Ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis erwartet das Publikum am 2. Mai 2026 im Freizeitzentrum Waigolshausen. Unter der Schirmherrschaft von Kultusministerin Anna Stolz präsentieren die Bläserphilharmonie Werneck und das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr ein gemeinsames Benefizkonzert, das um 19:30 Uhr beginnt.

Das Konzert verspricht eine besondere Premiere: Erstmals gestalten die beiden Ensembles einen gemeinsamen Abend. Im ersten Teil des Programms präsentieren die Orchester ihr jeweils eigenes, individuelles Repertoire. Im zweiten Teil wachsen beide Klangkörper unter der Leitung von Oberstleutnant Prof. Michael Euler und Florian Unkauf zu einem großen Orchester zusammen. Für Prof. Michael Euler markiert dieses Konzert einen der letzten Auftritte als Dirigent des Ausbildungsmusikkorps vor seinem Eintritt in den Ruhestand.

Unterstützung für den musikalischen Nachwuchs

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Neben dem kulturellen Anspruch dient die Veranstaltung einem guten Zweck. Der Erlös des Abends kommt direkt der Nachwuchsarbeit des Musikvereins Werneck sowie dem WIM-Projekt (Wir musizieren) in der Gemeinde Werneck zugute.

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Tickets und Vorverkauf

Karten für dieses Konzert sind ab sofort an folgenden Stellen erhältlich:

  • Vor Ort: Im Fabrikverkauf des Eichetti-Candyland.

  • Online: Über die Internetseite des Musikvereins Werneck unter www.mv-werneck.de.

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