Benefizkonzert für den guten Zweck: Brass Band Bamberg gastiert in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Am Sonntag, den 22. März 2026, lädt der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt zu einem besonderen musikalischen Highlight in die Stadthalle Schweinfurt ein. Die gefeierte „Brass Band Bamberg“ präsentiert ihr Programm „Hymn of the Highlands“ und entführt die Zuhörer klanglich in die majestätische Weite der schottischen Highlands.
Das Benefizkonzert bietet die ideale Gelegenheit, den Wahlsonntag nach einem Stadtbummel kulturell ausklingen zu lassen. Präsidentin Klara Weigand betont die Exklusivität des Termins und ruft dazu auf, durch den Besuch des Konzerts Gutes zu tun. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt wie gewohnt Projekten des Zonta Clubs zugunsten von Frauen und Kindern zugute.
Die Eckdaten zum Konzertbesuch:
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Termin: Sonntag, 22. März 2026.
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Beginn: 17:00 Uhr (Einlass ab 16:00 Uhr, freie Platzwahl).
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Preise: Vorverkauf 18 Euro (ermäßigt 10 Euro), Abendkasse 20 Euro (ermäßigt 12 Euro).
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Vorverkauf: Erhältlich bei Collibri Schweinfurt oder per E-Mail unter info@zonta-kg-sw.de.
Die Brass Band Bamberg ist bekannt für ihre klangliche Präzision und Magie, mit der sie die Stadthalle in eine schottische Klanglandschaft verwandeln wird. Weitere Informationen zum Ensemble und zum Zonta Club sind auf den jeweiligen Internetseiten zu finden:
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