Benefizschwimmen im Terrassenschwimmbad Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Max-Armbrecht-Leukämiehilfe findet am Samstag, 1. August, im Terrassenschwimmbad Bad Kissingen ein Benefizschwimmen statt. Während der Veranstaltung ist das Sportbecken für den öffentlichen Badebetrieb gesperrt.

Das Benefizschwimmen findet von 9 bis 12 Uhr statt. Besucherinnen und Besucher des Terrassenschwimmbads können in dieser Zeit die übrigen Bereiche des Bades nutzen.

Nach Ende der Veranstaltung steht das Sportbecken wieder regulär zur Verfügung.

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