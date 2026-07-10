WÜRZBURG – Nach dem Ende eines Fußballspiels haben mehrere Personen in der Zellerau am Freitagabend vier Bengalo-Fackeln gezündet. Die Polizei stellte vor Ort die abgebrannten Pyrotechnikartikel sicher und ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Gegen 00:10 Uhr stellte eine Zivilstreife der Polizei fest, dass sich nach Abschluss des WM-Spiels rund 40 Personen auf dem Gehweg in der Frankfurter Straße vor einer Bar versammelt hatten.

Aus der Gruppe heraus wurden insgesamt vier Bengalo-Fackeln entzündet. Als sich eine uniformierte Polizeistreife dem Bereich näherte, entfernten sich die Personen in verschiedene Richtungen.

Das könnte Dich auch interessieren: Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte die abgebrannten Bengalos auffinden. Die Pyrotechnik verfügte nach ersten Erkenntnissen nicht über eine CE-Kennzeichnung.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat Ermittlungen wegen eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.