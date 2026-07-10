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Bengalos nach Fußballspiel gezündet – Polizei ermittelt

10. Juli 2026Letztes Update 10. Juli 2026
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – Nach dem Ende eines Fußballspiels haben mehrere Personen in der Zellerau am Freitagabend vier Bengalo-Fackeln gezündet. Die Polizei stellte vor Ort die abgebrannten Pyrotechnikartikel sicher und ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Gegen 00:10 Uhr stellte eine Zivilstreife der Polizei fest, dass sich nach Abschluss des WM-Spiels rund 40 Personen auf dem Gehweg in der Frankfurter Straße vor einer Bar versammelt hatten.

Verstrickt und zugenäht
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Aus der Gruppe heraus wurden insgesamt vier Bengalo-Fackeln entzündet. Als sich eine uniformierte Polizeistreife dem Bereich näherte, entfernten sich die Personen in verschiedene Richtungen.

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Vor Ort konnten die Einsatzkräfte die abgebrannten Bengalos auffinden. Die Pyrotechnik verfügte nach ersten Erkenntnissen nicht über eine CE-Kennzeichnung.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat Ermittlungen wegen eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.


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