Benzin-Diebstahl aus Omnibussen

24. September 2025Letztes Update 24. September 2025
ZELLINGENIn der Zeit von Sonntag bis Dienstag hat ein unbekannter Täter in Zellingen Benzin aus zwei geparkten Omnibussen gestohlen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu den Tanks. Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Diebstahl ereignete sich in der Straße Tannenäcker. Der Täter brach die Tankdeckel der beiden Kraftomnibusse auf und entwendete anschließend das Benzin aus den Fahrzeugtanks.

Die Polizei Karlstadt bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

