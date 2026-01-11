Berauscht am Steuer – Polizei leitet Ermittlungen ein
MELLRICHSTADT / LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Ein 27-jähriger BMW-Fahrer ist am Donnerstagmittag in das Visier der Mellrichstädter Polizei geraten, da er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm. Gegen 12:30 Uhr stoppten die Beamten das Fahrzeug in der Friedenstraße für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Dabei fielen den Polizisten schnell drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem jungen Mann auf, was den Verdacht auf den Konsum von Cannabis erhärtete.
Da der Fahrer einen freiwilligen Drogenschnelltest vor Ort verweigerte, ordneten die Beamten zur rechtssicheren Beweisführung eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt wurde dem 27-Jährigen umgehend untersagt, um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Ergebnis der Laboruntersuchung wird nun maßgeblich über die weiteren rechtlichen Konsequenzen und die fahrerlaubnisrechtliche Eignung des Betroffenen entscheiden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!