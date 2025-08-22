Berauscht und ohne Führerschein – Autofahrer versucht zu flüchten

GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Freitagfrüh wollten Beamte ein Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Der Fahrer gab Gas und flüchtete in seinem Auto vor der Polizei. Selbst als der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und verunfallte, versuchte er noch, zu Fuß zu entkommen. Die Beamten haben den Flüchtigen gestellt und nun hat er sich für seine Handlungen zu verantworten.

Der Fluchtversuch

Am Freitag, gegen 03:00 Uhr, haben Streifenbeamte in der Schweinfurter Straße in Gochsheim einen Mazda festgestellt. Der Wagen kam aus Richtung Schweinfurt und fuhr in Richtung Ortsmitte. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten und eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen wollten, beschleunigte der Fahrer. Mit um die 150 km/h versuchte sich der Flüchtige abzusetzen. Die Beamten folgten dem Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn. Bei dem Versuch, nach links in die Frankenstraße einzubiegen, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schoss über den Gehweg, prallte in eine Mauer und kam zum Stehen. Der 30-jährige Autofahrer stieg aus und versuchte, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Die Schweinfurter Beamten stellten ihn schnell und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Konsequenzen

Die Polizeibeamten konnten schnell feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus gestand er den Beamten den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln. Eine geringe Menge an Crystal Meth wurde zudem bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Pkw des Mannes sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und dem Besitz von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.