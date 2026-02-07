Berauscht und ohne Führerschein – Verfahren eingeleitet – Fahrzeug beschlagnahmt

DONNERSDORF, OT FALKENSTEIN, LKR. SCHWEINFURT – Am Donnerstagabend stellte die Polizei einen Autofahrer fest, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und ohne Führerschein am Steuer saß. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, veranlassten eine Blutentnahme und beschlagnahmten seinen Wagen.

Am Donnerstag, gegen 18:55 Uhr, ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein Autofahrer offenbar berauscht von Gerolzhofen nach Falkenstein gefahren sei. Am Einsatzort trafen die Polizeibeamten einen 50-jährigen Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft an. Sein Verhalten deutete auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hin. Aufgrund dessen und der Tatsache, dass die Beamten auch geringe Mengen an Kokain bei dem 50-Jährigen aufgefunden haben, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme veranlasst. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und dennoch bereits zum wiederholten Male unerlaubt ein Kraftfahrzeug führte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Sportwagen des Mannes an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der 50-Jährige hat sich nun wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

