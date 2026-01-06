Berauscht und ohne gültige Versicherung – Polizei stoppt Autofahrer

BAD KÖNIGSHOFEN IM GRABFELD, LKR. RHÖN-GRABFELD – Samstagnacht wurde ein 52-jähriger Autofahrer von der Polizei angehalten und kontrolliert. Der Fahrer war alkoholisiert und sein Fahrzeug nicht versichert. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, stoppten Beamte der Bad Königshöfer Polizeistation in der Hindenburgstraße den Fahrer eines Kleinwagens. Der Mann roch nach Alkohol und ein freiwilliger Test vor Ort bestätigte den Verdacht. Mit über 0,6 Promille lag das Ergebnis deutlich über dem zulässigen Wert.

Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass die Kfz-Versicherung bereits vor Wochen erloschen war und das Fahrzeug somit am Straßenverkehr überhaupt nicht teilnehmen darf. Die Beamte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 52-jährigen Italiener ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Der Mann hat sich nun wegen seiner Alkoholisierung und wegen einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz zu verantworten.