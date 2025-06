Berauschte Fahrradfahrerin touchiert zwei Fahrzeuge und stürzt dann

LOHR A. MAIN – In den frühen Morgenstunden des 19.06.2025 fand ein Passant in der Ostlandstraße eine verunfallte Fahrradfahrerin. Die 39-jährige Frau lag auf dem Boden, zudem waren weitere geparkte Autos beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Radfahrerin zunächst die Lilienstraße bergab fuhr und es dann in der Ostlandstraße zu einem alleinbeteiligten Unfall kam. Dabei touchierte sie zwei geparkte Fahrzeuge der Marken VW und Opel, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro entstand.

Die Frau gab an, unter dem Einfluss von Amphetamin gestanden zu haben. Sie klagte über eine Kopfverletzung sowie Schmerzen an der linken Körperhälfte. Zur medizinischen Versorgung und für eine Blutentnahme wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch glücklicherweise noch am selben Tag wieder verlassen.

Während der Fahrt trug sie keinen Fahrradhelm. Die Polizei führt weitere Ermittlungen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.