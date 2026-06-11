Bereit für die dritte Runde: Landkreis Schweinfurt ruft zum STADTRADELN 2026 auf
LANDKREIS SCHWEINFURT – In die Pedale, fertig, los: Der Landkreis Schweinfurt beteiligt sich in diesem Jahr zum dritten Mal an der bundesweiten Klima-Bündnis-Kampagne „STADTRADELN“. Vom 29. Juni bis zum 19. Juli 2026 gilt es wieder, 21 Tage lang möglichst viele Alltags-, Arbeits- und Freizeitwege mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen. Die Anmeldung für die beliebte Klimaschutz-Aktion ist ab sofort freigeschaltet.
Das übergeordnete Ziel ist es, CO₂-Emissionen einzusparen, die eigene Gesundheit zu fördern und gleichzeitig ein starkes Zeichen für den Ausbau des Radverkehrs in der Region zu setzen.
Wer kann mitmachen und wie funktioniert die Anmeldung?
Das Mitmachen ist denkbar einfach: Teilnehmen können alle Bürgerinnen und Bürger, die im Landkreis Schweinfurt wohnen, arbeiten, einem örtlichen Verein angehören oder dort eine Schule besuchen.
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Die Registrierung: Radlerinnen und Radler können sich ab sofort online unter www.stadtradeln.de/landkreis-schweinfurt oder direkt über die kostenfreie STADTRADELN-App anmelden.
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Teamgeist gefragt: Die einzelnen Landkreisgemeinden sind im System bereits als Hauptteams angelegt. Teilnehmer können sich diesen anschließen oder eigene Unterteams (z. B. für Firmen, Schulklassen, Familien oder Vereine) gründen. Auch Einzelpersonen sind willkommen.
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Urlaubs-Bonus: Da das Sammeln der Kilometer im Vordergrund steht, zählen übrigens auch Kilometer, die im Aktionszeitraum während des Sommerurlaubs außerhalb des Landkreises erstrampelt werden.
Offizieller Auftakt in Üchtelhausen – Attraktive Preise warten
Der offizielle Startschuss für die dreiwöchige Aktion fällt am Montag, 29. Juni 2026, um 10:00 Uhr an der Kirchbergschule in Üchtelhausen. Landrat Florian Töpper wird das STADTRADELN dort gemeinsam mit Üchtelhausens Bürgermeister Johannes Grebner feierlich eröffnen.
Nach dem Ende des Aktionszeitraums am 19. Juli werden die fahrradaktivsten Teilnehmer und Teams mit Urkunden, Gutscheinen und Sachpreisen belohnt. Besondere Anreize gibt es für Institutionen und Kommunen:
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Die aktivste Schule und der aktivste Kindergarten gewinnen eine begehrte „Fahrrad-Dank-Stelle“.
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Die fahrradaktivste Gemeinde im Landkreis erhält einen Zuschuss in Höhe von 400 Euro für die Errichtung einer neuen Rad-Abstellanlage.
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Verlosungs-Chance für alle: Unabhängig von Höchstleistungen werden unter allen Teilnehmenden, die im Aktionszeitraum mehr als 100 Kilometer auf dem Tacho haben, zehn attraktive Sachpreise verlost.
Per App die Radwege vor Ort verbessern
Das Radeln mit der offiziellen STADTRADELN-App hat neben der einfachen Kilometererfassung noch einen weiteren, unschätzbaren Vorteil für die Region: Die via GPS aufgezeichneten Strecken werden in anonymisierter Form verkehrsplanerisch ausgewertet. Die Daten geben dem Landratsamt wichtige Aufschlüsse darüber, welche Routen besonders stark frequentiert werden und wo es Engpässe gibt. Dies hilft dem Landkreis aktiv beim gezielten und bedarfsgerechten Ausbau der lokalen Rad-Infrastruktur.
Wer seine schönsten Raderlebnisse auf den Routen des Landkreises mit anderen teilen möchte, kann Schnappschüsse auf Facebook und Instagram unter dem Hashtag #StadtradelnRegionSchweinfurt posten und die Kanäle des Landratsamtes markieren.
Weiterführende Details zur Aktion sowie allgemeine Informationen zum Radverkehr in der Region sind auf der Service-Homepage des Landratsamtes unter www.landkreis-schweinfurt.de/radverkehr hinterlegt.
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