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„Bereite dich zu leben!“ – Mahlers Auferstehungssinfonie begeistert in Nordbayern

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026
„Bereite dich zu leben!“ – Mahlers Auferstehungssinfonie begeistert in Nordbayern
Foto: Konstantin Articus
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WÜRZBURG / BAD KISSINGEN / ERLANGEN – Mit einer monumentalen Blasorchester-Fassung von Gustav Mahlers 2. Sinfonie, der „Auferstehungssinfonie“, haben das Nordbayerische Jugendblasorchester und das Orchester WiBraPhon Mitte März 2026 für stehende Ovationen gesorgt. Rund 250 Mitwirkende brachten das emotionale Meisterwerk unter der Leitung von Prof. Johann Mösenbichler in drei Konzerten auf die Bühne.

Die Aufführungen am 14. März in Erlangen, am 15. März im Regentenbau in Bad Kissingen sowie die Generalprobe in der Würzburger Augustinerkirche stellten ein außergewöhnliches Projekt dar. Neben den beiden Orchestern wirkten der Chor der Augustinerkirche Würzburg, der Würzburger Madrigalchor, der Große Chor der Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen sowie die Solistinnen Isabell Czarnecki (Alt) und Yoonsoo Shin (Sopran) mit.

Ein neues Klangerlebnis für ein monumentales Werk

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Die speziell von Florian Möseneder für Blasbesetzung arrangierte Fassung verlieh Mahlers spätromantischer Musik eine neue, transparente Dimension. Dirigent Mösenbichler betonte, dass die Herausforderung darin bestand, die tiefen Emotionen des Werkes – von der düsteren Todesklage des ersten Satzes bis zum triumphalen Finale – im Bläserklang authentisch zu transportieren.

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Besondere Highlights der Inszenierung waren:

  • Fernorchester: Im gewaltigen fünften Satz musizierten Teile des Ensembles in Nebenräumen unter der Leitung von Tanja Berthold, um Mahlers geforderten Raumklang zu erzeugen.

  • Eröffnung: Den festlichen Auftakt bildeten John Williams’ „Liberty Fanfare“ im Surround-Klang sowie Wagners „Elsas Prozession in die Kathedrale“.

  • Gemeinschaftsleistung: Das Ensemble vereinte Profis, Musikstudierende und ambitionierte Amateure, die das komplexe Werk in intensiven Probenphasen erarbeitet hatten.

Manfred Ländner, Präsident des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB), würdigte das Projekt als herausragendes Zeichen für die Leistungsfähigkeit der Laienmusik in der Region. Die Begeisterung des Publikums und die Fachkritik bestätigten den Erfolg dieses mutigen musikalischen Experiments, das weit über die Grenzen Nordbayerns hinaus Beachtung fand.

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