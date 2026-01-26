Bergrheinfeld: Jugendlicher schlägt 63-Jährigen ins Gesicht – Polizei Schweinfurt ermittelt und sucht Zeugen
BERGRHEINFELD / LKR. SCHWEINFURT – Am Freitagnachmittag ist ein 63-jähriger Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer Jugendgruppe in der Kreuzstraße verletzt worden. Nachdem die Jugendlichen gegen 17:30 Uhr an eine Haustür geklopft hatten, wurden sie von einem 27-jährigen Anwohner angesprochen und verfolgt, da es dort bereits in der Vergangenheit zu Sachbeschädigungen gekommen war. Dem jungen Mann gelang es, einen der Fliehenden festzuhalten, woraufhin der 63-Jährige zur Unterstützung eilte, um den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei zu sichern.
Während der 27-Jährige den Notruf absetzte, kehrte der Rest der Gruppe plötzlich zum Ort des Geschehens zurück. Ein männlicher Jugendlicher schlug dem 63-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, wodurch der festgehaltene Komplize sich losreißen und gemeinsam mit der Gruppe flüchten konnte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit starken Kräften im Nahbereich konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden.
Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich der Kreuzstraße gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden. Insbesondere Beschreibungen der Kleidung oder der Fluchtrichtung könnten für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.
